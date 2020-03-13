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Galatasaray'da Onyekuru sevinci, takımla çalıştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.03.2020 15:46 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı atlatan Nijeryalı forvet Henry Onyekuru, takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray'da Onyekuru sevinci, takımla çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ONYEKURU SEVİNCİ

Galatasaray'da sol arka adalesindeki zorlanma nedeniyle geçen çarşamba günkü idmanı yarıda bırakan 22 yaşındaki Henry Onyekuru, bugün arkadaşlarıyla birlikte çalışmalarda yer aldı. Adem Büyük'ün tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisi için son provasını yarın yapacak.

(DHA)

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