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Galatasaray'da Onyekuru yerine Halil ve Gedson kararı

26.04.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'daki 3. döneminde çok hızlı başlayan ancak daha sonra beklentilerin çok altında kalan Henry Onyekuru için karar çıktı.

Galatasaray'da Onyekuru yerine Halil ve Gedson kararı

Sarı-kırmızılıların performansı yeterli görülmeyen Onyekuru ile devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Bu kararın perde arkasında Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in son haftalardaki formu yatıyor. Onyekuru'ya ödenmesi gereken 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu, Halil ve Gedson'a ayrıldı.

PERFORMANSI BEĞENİLMEDİ

Sarı-kırmızılıların performansı yeterli görülmeyen Onyekuru ile devam etmeyi düşünmediği öğrenildi.

PARA HALİL VE GEDSON'A

Bu kararın perde arkasında Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in son haftalardaki formu yatıyor. Onyekuru'ya ödenmesi gereken 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu, Halil ve Gedson'a ayrıldı.

BRENTFORD İLE PAZARLIK

21 yaşındaki Halil'in bonservisini almayı isteyen G.Saray, 5 milyon Euro talep eden Brentford'u indirime zorlayacak.

GEDSON İÇİN 1 YIL DAHA

500 bin Euro'ya gelen Gedson ise bu kez daha yüksek kiralama bedeliyle bir yıl daha kadroda tutulmaya çalışılacak.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Gitmesi gereken Fatih TERİM'dir, bu en acil çözümdür, yıllardır takıma gelen giden oyuncuların haddi hesabı yok, bu transferlerin hepsinde Fatih TERİM vardır, netice olarak oynanan oyuna bakıyoruz ortada birşey yok, Galatasaray'ın ne oynadığını bilen veya çözebilen var mı ? Ne verdi oyun olarak yıllardır Fatih TERİM ...?
balon
Ya çocuk 2 haftadır sakat oynayamıyor, bi futbolcunun ipini çekmek bu kadar kolay mı? Bizi nerelerden döndürdü, hangi maçları çevirdi hangi takımları egale etti. Bu kadar vicdansız olmayın. Onyekuru’yu bırakmayın sonra çok pişman olacaksınız çok.

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