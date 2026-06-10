Galatasaray'da orta saha operasyonu! Öncelik Thuram, alternatif Camavinga

Galatasaray'da transfer sihirbazları iş başında! Can Uzun hamlesiyle yerli rotasyonunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, merkez orta sahaya dünya çapında bir maestro monte etmek için harekete geçti. Gazeteci Ali Naci Küçük, Juventuslu Thuram ve Real Madridli Camavinga için yürütülen tarihi operasyonun perde arkasını araladı.

GALATASARAY’IN ORTA SAHA LİSTESİNDE İKİ FRANSIZ DEV! ÖNCELİK THURAM, ALTERNATİF CAMAVİNGA

Süper Lig'de üst üste 5. kez mutlu sona ulaşarak tarihi bir rekor kırmak isteyen Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda gözünü kararttı. Hücum hattı için Eintracht Frankfurt’un genç yeteneği Can Uzun’u listenin ilk sırasına yazan ve bu konuda somut adımlar atan sarı-kırmızılı yönetim, merkez orta saha için ise rotayı dev kulüplere çevirdi. Deneyimli muhabir Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılı kurmayların orta sahayı emanet etmek istediği iki dünya yıldızını ve yürütülen pazarlıkların tüm detaylarını aktardı.

1 NUMARA JUVENTUS'TAN: KHEPHREN THURAM OPERASYONU

Türkiye Gazetesinden Ali Naci Küçük’ün verdiği bilgilere göre, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin ana hedefi, Juventus forması giyen Khephren Thuram. İtalyan deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Fransız orta saha için hem kulübüyle hem de oyuncunun menajerlik şirketiyle ilk resmi temaslar kuruldu. Çizme temsilcisi, yıldız oyuncusu için kapıyı 50 milyon Euro bandından açtı. Galatasaray transfer komitesi ise bu dev rakamı makul seviyelere çekebilmek adına pazarlık masasında yoğun bir mesai harcıyor.

B PLANI MADRİD'DEN: EDUARDO CAMAVINGA PUSUDA

Juventus ile yürütülen Thuram müzakerelerinde olumsuz bir durum yaşanması ihtimaline karşılık Cimbom, B planını da hazır tutuyor. Aslan'ın listesindeki diğer çılgın rota ise Real Madrid’in parlayan dinamosu Eduardo Camavinga. Eflatun-beyazlılarla 2029'a kadar mukavelesi olan ancak sürekli ilk 11'de oynayabileceği yeni bir maceraya sıcak bakan 23 yaşındaki Fransız futbolcu için de ön yoklama yapıldı.

İspanyol devinin de Camavinga için beklentisinin 50 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Thuram transferinin gidişatına göre Camavinga operasyonuna resmiyet kazandıracak.

MOURINHO ÜSTÜNÜ ÇİZMİŞTİ!

Gazeteci Ramon Alvarez'in paylaştığı bomba iddiaya göre, Real Madrid'in başına geçen teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezon kadro planlamasında radikal bir temizliğe hazırlanıyor. Dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcının, İspanyol devindeki yeni yapılanmada Fran Garcia, Asensio, Rodrygo, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga ve genç yetenek Franco Mastantuono'yu kesinlikle kadroda düşünmediği ve bu isimlerin üstünü çizdiği belirtildi.

Mourinho'nun bu kararı doğrultusunda Real Madrid yönetiminin, aralarında dünya yıldızlarının da bulunduğu bu 6 futbolcu için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı ve Avrupa piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanacağı ifade edildi.