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Galatasaray'da orta sahaya Aliou Dieng (Aliou Dieng kimdir?)

07.04.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takım Mısır kulübü Al Ahly'nin Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng'i gündemine aldı.

Galatasaray'da orta sahaya Aliou Dieng (Aliou Dieng kimdir?)

Mostafa Mohamed ile golcü sorununu çözen Galatasaray, Al Ahly'den Aliou Dieng ile de defansif orta saha problemini çözmek istiyor. Cimbom rotasını bir kez daha Mısır'a çevirdi.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Dieng'e cezbedici bir maaşın önerildiği bilgisi verildi. Galatasaray taraftarı, Aliou Dieng'in kim olduğunu ve kariyerini araştırıyor. Deneyimli orta sahanın Al Ahly'de istediği kadar forma şansı bulamamasından dolayı Galatasaray'a transfer olmayı çok istediği ifade edildi. Futbolcunun, 2026'ya kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

ALİOU DİENG KİMDİR?

Aliou Dieng, 16 Ekim 1997 yılında Mali'de dünyaya geldi. Kariyerine ülkesinin takımlarından Djoliba'da başlayan Aliou Dieng, 2018 yılında 40 bin Euro bedelle Cezayir ekibi MC Alger'e transfer oldu. Alger'de 44 resmi maça çıkan ön libero, 2019/2020 sezonunun başında 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle Mısır ekibi Al Ahly'ye transfer oldu.


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