SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da orta sahaya kuzey yıldızı

Galatasaray'da orta sahaya kuzey yıldızı

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.08.2020 19:10 | Son Güncelleme

Genç yetenek avına çıkan Galatasaray, Polonya'da umduğunu bulamayınca İskandinav pazarına yöneldi. Lech Poznan'da forma giyen Moder ve Kamil Jozwiak'ın fiyatları uçtu. Cimbom, Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan 19 yaşındaki İsmaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı.

Galatasaray'da orta sahaya kuzey yıldızı

Galatasaray, orta saha transferi için el attığı Polonya pazarında umduğunu bulamadı. Lech Poznan'da oynayan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için uzun süredir girişimde bulunan sarı-kırmızılılar, bu temaslardan olumlu sonuç alamadı.

21 yaşındaki ön libero Moder'e İngiltere'den 8 milyon Euro teklif geldiği ortaya çıkarken Jozwiak'ın da peşinde Alman kulüpleri var.

GELECEĞE YATIRIM YAPACAK

Elindeki kısıtlı imkânlarla bu transferleri bitirme şansı olmayan Galatasaray, rotasını kuzeye çevirdi. Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan 2000 doğumlu Malili oyuncu İsmaila Coulibaly ile birlikte İskandinav ülkelerinde boy gösteren potansiyelli genç oyuncular değerlendirmeye alındı.

COULİBALY KİMDİR?

Mali U20 Milli Takımı forması da giyen ve Norveç ekibi Sarpsborg'da görev yapan 19 yaşındaki Coulibaly, orta sahanın merkezinde ve santrfor oynayabiliyor. Sol ayaklı oyuncunun scouting programlarına göre en güçlü özelliği oyun kurma ve kontrataklar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Olay sözler! "Dönen dolapları gördük!"Olay sözler! "Dönen dolapları gördük!"
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
Fenerbahçe, Jose Sosa bombasını patlattı!
Fenerbahçe, Jose Sosa bombasını patlattı!
Galatasaray'da koronavirüs şoku! Pozitif vaka...
Galatasaray'da koronavirüs şoku! Pozitif vaka...
Fenerbahçe'den dünya yıldızına teklif!
Fenerbahçe'den dünya yıldızına teklif!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da orta sahaya kuzey yıldızı
Galatasaray'da orta sahaya kuzey yıldızı
Abdürrahim Albayrak: Dönen dolapları gördük
Olay sözler! "Dönen dolapları gördük!"
Sasa Ilic: Türkiye'de takım çalıştırmak istiyorum
'Türkiye'de takım çalıştırmak istiyorum'
Galatasaray Doğa Sigorta'da koronavirüs vakası
Galatasaray'da koronavirüs şoku! Pozitif vaka...
Galatasaray'da Scott Piri teknik ekibe katıldı
Scott Piri ve Fatih Terim tekrar bir arada!
Jakub Moder'den Galatasaray açıklaması
G.Saray'ın istediği yıldızdan açıklama!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.