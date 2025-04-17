Galatasaray'da orta sahaya Süperstar! Osimhen transferinde olduğu gibi yine ses getirecek

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, yaz transfer dönemi için Xhaka'yı listesine ekledi. Sarı-kırmızılılar, Leverkusen'de fırtınalar estiren İsviçreli orta sahayı alabilmek için elinden gelen her şeyi yapacak.

ORTA SAHAYA SÜPERSTAR

Tıpkı Osimhen transferinde olduğu gibi orta sahaya yapılacak yıldız transferinde de ses getirmek isteyen Galatasaray, Leverkusen forması giyen Xhaka'yı gündemine aldı. Xhaka için sezon sonunda tüm şartların zorlanacağı öğrenildi.

LEVERKUSEN BIRAKABİLİR

Bu sezon 32 yaşına giren Xhaka'yı önümüzdeki sezon bırakmaya hazır olan Leverkusen, yıldız orta saha için 10 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli istiyor. Sarı-kırmızılıların bu bedeli karşılamaya hazır olduğu ve sezon sonunda masaya oturacağı aktarıldı.