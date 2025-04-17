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Galatasaray'da orta sahaya Süperstar! Osimhen transferinde olduğu gibi yine ses getirecek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.04.2025 11:00
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, önümüzdeki sezonun transferlerini şimdiden planlamaya başladı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Leverkusen forması giyen Xhaka'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray'da orta sahaya Süperstar! Osimhen transferinde olduğu gibi yine ses getirecek
Granit Xhaka

Granit Xhaka

İSV İsviçre
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayer Leverkusen
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, yaz transfer dönemi için Xhaka'yı listesine ekledi. Sarı-kırmızılılar, Leverkusen'de fırtınalar estiren İsviçreli orta sahayı alabilmek için elinden gelen her şeyi yapacak.

ORTA SAHAYA SÜPERSTAR

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Tıpkı Osimhen transferinde olduğu gibi orta sahaya yapılacak yıldız transferinde de ses getirmek isteyen Galatasaray, Leverkusen forması giyen Xhaka'yı gündemine aldı. Xhaka için sezon sonunda tüm şartların zorlanacağı öğrenildi.

LEVERKUSEN BIRAKABİLİR

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Bu sezon 32 yaşına giren Xhaka'yı önümüzdeki sezon bırakmaya hazır olan Leverkusen, yıldız orta saha için 10 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli istiyor. Sarı-kırmızılıların bu bedeli karşılamaya hazır olduğu ve sezon sonunda masaya oturacağı aktarıldı.

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