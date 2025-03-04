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Galatasaray'da ortalık karışmış durumda! Okan Buruk çılgına döndü... "Seni gözüm görmesin"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.03.2025 08:05
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray, son oynadığı Kasımpaşa mücadelesinde rakibi ile 3-3 berabere kalırken beklenmedik bir puan kaybı yaşamıştı. Sarı-Kırmızılılar'da yaşanan bu puan kaybı moralleri hayli bozarken Okan Buruk'un oldukça sinirli olduğu hatta yeni transfere patladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da ortalık karışmış durumda! Okan Buruk çılgına döndü... "Seni gözüm görmesin"
Carlos Cuesta

Carlos Cuesta

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara almıştı. Alınan bu beraberlikte Sarı-Kırmızılılar'ın ara transfer döneminde Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon Euro bonservisle renklerine bağladığı Carlos Cuesta, yaptığı hareketle maça damga vurdu.

Taraftarların alınmasını istemediği ve büyük tepki gösterdiği Kolombiyalı stoper, 80. dakikada Eren Elmalı'nın yerine oyuna dahil olurken, girdiği ilk pozisyonda, oyuna dahil olduktan 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet verdi ve Kasımpaşa, 3-3 eşitliği sağladı. Uzatmalarla birlikte 20 dakika sahada kalan oyuncunun performansı, taraftarların sosyal medyadan büyük tepkisini çekti.

'SENİ GÖZÜM GÖRMESİN'

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3-3 sona eren Kasımpaşa-Galatasaray maçından sonra takım otobüsüne binmeyen ve VIP araçla gönderilen Cuesta'nın Okan Buruk tarafından tamamen gözden çıkarıldı bildirildi. Kaybedilen 2 puanın ardından Kolombiyalı futbolcuya 'Nasıl böyle bir hata yaparsın seni görmek istemiyorum' ifadeleri kullandığı iddia edilen Buruk'un kalan haftalarda oyuncuya şans vermeyeceği kaydedildi.

LEMINA O KARARA İSYAN ETTİ

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Fenerbahçe derbisinde oynadığı futbolla maçın adamı seçilen ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda da iyi bir oyun ortaya koyan Lemina'nın 80'de kenara alınmasının ardından yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu'na tepki gösterdiği belirtilirken, Gabonlu orta sahanın 'İyi durumdaydım 10 dakika daha oynayabilirdim' dediği aktarıldı.

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Okan Buruk Süper Lig Kasımpaşa son dakika galatasaray
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