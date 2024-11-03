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Galatasaray'da Osimhen'den öyle bir haber var ki... Yönetimin işi artık biraz daha kolay olacak!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.11.2024 12:19
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Galatasaray'da kısa sürede gösterdiği performansla kendine hayran bırakan Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılarla sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi devam eden Osimhen'in Galatasaray'da kalmak istediği öğrenildi.

Galatasaray'da Osimhen'den öyle bir haber var ki... Yönetimin işi artık biraz daha kolay olacak!
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray taraftarının kısa sürede tıpkı Icardi gibi sevgilisi haline gelen Osimhen konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Attığı gollerle kendinden söz ettirmeye başlayan Osimhen için sarı-kırmızılılar planını yaptı.

"70 MİLYON EURO BULURSA..."

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Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Osimhen'i alabilmek için para bulmaya çalıştığını söylemişti. Çelikler, "Galatasaray, 70 milyon Euro para bulursa Osimhen'i almayı düşünüyor. Sarı-kırmızılılarda kaynak arayışları başlamış diye duydum." şeklinde konuşmuştu.

OSIMHEN KALMAK İSTİYOR!

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Galatasaray yönetiminin, bonservisini almak için yoğun çaba harcadığını duyan Osimhen, eğer gerekli paranın bulunması halinde İstanbul'da kalmaya hazır olduğunu yönetime iletti.

DÜNYANIN EN PAHALI OYUNCULARINDAN

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Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro civarında yer alan Osimhen, dünyanın en pahalı forvet oyuncuları arasında yer alıyor.

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galatasaray Osimhen
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