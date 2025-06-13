Galatasaray’da Osimhen’in alternatifi belli oldu… Mourinho ve Okan Buruk’un liste başı ismi!

Fransa’da Lille forması ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan golcü oyuncu için Galatasaray Osimhen’den gelecek haberi bekliyor. Olası bir olumsuz haberin ardından Kanadalı yıldız için resmen teklif yapacak olan Galatasaray, şimdiden nabız yoklamaya başladı. Oyuncunun menajeri ile bir araya gelen Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, oyuncunun durumunu sordu. Menajerinden gelen olumlu haber ile Jonathan David ismi listede üst sıraya eklendi.

FENERBAHÇE ÇOK İSTİYOR!

Geçtiğimiz günlerde Dzeko’nun ayrılmasının ardından forvet arayışlarına hız veren Fenerbahçe, Jonathan David ismine yöneldi. Menajeri ile bir araya gelen Başkan Ali Koç, oyuncunun taleplerini sordu. Oyuncu tarafı 10 milyon Euro yıllık maaş ve 15 milyon Euro imza parası talep etti. Bu talep sonrası Fenerbahçe beklemeye geçti.

İTALYANLAR DA PEŞİNDE

Bonservisi elinde olan Kanadalı golcü oyuncu için sadece Türk takımları değil, Avrupa’nın önemli kulüpleri de devrede. Corriere dello Sport’un haberine göre, İtalyan kulübü İnter yıldız oyuncuya 5 yıllık sözleşme, 6 milyon Euro yıllık net maaş ve 15 milyon euro imza parası teklif etti. Oyuncu tarafı ise teklifi bekletme kararı aldı.

LİLLE PERFORMANSI HAYRAN BIRAKTI…

Jonathan David, bu sezon Lille ile çıktığı 49 maçta 25 gol, 12 asistlik performans sergileyerek göz doldurdu.

GALATASARAY FORMALI FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Yıldız oyuncu Jonathan David daha önce arkadaşları vasıtasıyla verilen Galatasaray forması ile verdiği poz transfer haberleri sonrası sosyal medyada gündem oldu.