Galatasaray’da Osimhen’in alternatifi belli oldu! Nicolas Jackson için nabız yoklandı…

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in ayrılık dedikoduları sarı-kırmızılı takımda alarm yarattı. Geleceği henüz netleşmeyen Nijeryalı golcünün olası bir ayrılığı için B planı olarak Nicolas Jackson’a gidilecek. Chelsea'den ayrılmayı düşünen yıldız oyuncu için Galatasaray Osimhen'den olumsuz haber alır almaz resmi adımları atacak.

OSIMHEN’E SÜRE TANINDI

Attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran Osimhen'e, yönetim transfer planlaması için son bir kez daha süre tanıdı. "Artık bir karar vermeni bekliyoruz" mesajıyla, golcünün geleceği hakkındaki belirsizliğin giderilmesi amaçlanıyor. Osimhen'in Galatasaray yönetimine cevabının "Bana 1 hafta daha süre verin" olduğu öğrenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Cimbom, Chelsea'nin 23 yaşındaki Senegalli forveti Nicolas Jackson'ı radarına alırken, oyuncunun Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde olmasından dolayı Türkiye'ye gelebileceği gelen bilgiler arasında.

PREMİER LİG PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Ligde 34 maçta forma giyen Senegalli yıldız golcü Nicolas Jackson 13 gol atarken, 5 de asist katkısından bulundu.