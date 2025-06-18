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Galatasaray’da Osimhen’in alternatifi belli oldu! Nicolas Jackson için nabız yoklandı…

Galatasaray, geleceği merak konusu olan yıldız golcüsü Victor Osimhen’in olası ayrılığı için alternatiflerine bakıyor. Sarı kırmızılılar, şampiyonluk yolculuğunda başrol oynayan Victor Osimhen’in yerine gözünü İngiltere’den Nicolas Jackson’a çevirdi.

Galatasaray’da Osimhen’in alternatifi belli oldu! Nicolas Jackson için nabız yoklandı…
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in ayrılık dedikoduları sarı-kırmızılı takımda alarm yarattı. Geleceği henüz netleşmeyen Nijeryalı golcünün olası bir ayrılığı için B planı olarak Nicolas Jackson’a gidilecek. Chelsea'den ayrılmayı düşünen yıldız oyuncu için Galatasaray Osimhen'den olumsuz haber alır almaz resmi adımları atacak.

OSIMHEN’E SÜRE TANINDI

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Attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran Osimhen'e, yönetim transfer planlaması için son bir kez daha süre tanıdı. "Artık bir karar vermeni bekliyoruz" mesajıyla, golcünün geleceği hakkındaki belirsizliğin giderilmesi amaçlanıyor. Osimhen'in Galatasaray yönetimine cevabının "Bana 1 hafta daha süre verin" olduğu öğrenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

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Cimbom, Chelsea'nin 23 yaşındaki Senegalli forveti Nicolas Jackson'ı radarına alırken, oyuncunun Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde olmasından dolayı Türkiye'ye gelebileceği gelen bilgiler arasında.

PREMİER LİG PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

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Ligde 34 maçta forma giyen Senegalli yıldız golcü Nicolas Jackson 13 gol atarken, 5 de asist katkısından bulundu.

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