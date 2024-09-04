Galatasaray'da Osimhen'in ardından bir fırsat transferi daha! Juventus ile görüşme halindeler...

Galatasaray, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasını fırsat bilip hamlelerini peş peşe yapıyor. Osimhen'i kadroya katarak büyük bir sürprize imza atan sarı-kırmızılıların durmaya hiç niyeti yok...

KEREM GİTTİ, KOSTIC GELEBİLİR

Zaha'nın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun da Benfica'ya transferi sonrası kanat rotasyonunda eksilen sarı-kırmızılılar, Juventus'un Sırp oyuncusu Filis Kostic için tüm şartları zorluyor.

AVRUPA KADROSUNA ALINMADI

Juventus'un Avrupa kadrosuna dahil edilmeyen Kostic için girişimlerde son noktaya gelen sarı-kırmızılılar, niyetini İtalyan ekibine belli etti. Kostic'i kiralamak için Juventus ile görüşen Galatasaray yönetimi henüz net bir cevap alamazken bir yandan da Kostic ile görüşüyor. İki tarafın da ikna edilmesi durumunda saat 01.00'den önce transfer açıklanacak.