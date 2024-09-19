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Galatasaray'da Osimhen'in rakibe verdiği yanıt sosyal medyanın gündeminde! ''Kayarak oynama çocuk"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.09.2024 14:21
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Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Türk taraftarların gözü kulağı oyunculara çevrildi. Yaptıkları hem hamle sonrası sosyal medyada gündeme gelen yıldızlardan biri olan Osimhen'in paylaşımına beğeni yağdı.

Galatasaray'da Osimhen'in rakibe verdiği yanıt sosyal medyanın gündeminde! ''Kayarak oynama çocuk"
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Victor Osimhen'in paylaşımına gelen bir yoruma verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın futbolcusu Omeruo'yu verdiği yanıtla gündeme gelen Osimhen, Galatasaray'ı sahiplendi.

"KAYARAK OYNAMA ÇOCUK"

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Kasımpaşa forması giyen Omeruo, Osimhen'in paylaştığı antrenman fotoğrafındaki Efe Akman'ı işaret ederek, "Kayarak oynama çocuk, o bir akademi oyuncusu mu?" ifadelerini kullandı.

OSIMHEN CEVAP VERDİ

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Yıldız golcü, Omeruo'ya verdiği cevapta, "O bir aslan, nasıl Futbol oynayacağını biliyor." dedi. Osimhen'in bu paylaşımda Galatasaray'ı sahiplenmesi taraftarların beğenisini topladı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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