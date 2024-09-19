Galatasaray'da Osimhen'in rakibe verdiği yanıt sosyal medyanın gündeminde! ''Kayarak oynama çocuk"

Galatasaray'da Victor Osimhen'in paylaşımına gelen bir yoruma verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın futbolcusu Omeruo'yu verdiği yanıtla gündeme gelen Osimhen, Galatasaray'ı sahiplendi.

"KAYARAK OYNAMA ÇOCUK"

Kasımpaşa forması giyen Omeruo, Osimhen'in paylaştığı antrenman fotoğrafındaki Efe Akman'ı işaret ederek, "Kayarak oynama çocuk, o bir akademi oyuncusu mu?" ifadelerini kullandı.

OSIMHEN CEVAP VERDİ

Yıldız golcü, Omeruo'ya verdiği cevapta, "O bir aslan, nasıl Futbol oynayacağını biliyor." dedi. Osimhen'in bu paylaşımda Galatasaray'ı sahiplenmesi taraftarların beğenisini topladı.