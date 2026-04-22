SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Okan Buruk kararı açıkladı

Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen formasına kavuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıldız ismin oynayacağı süreyi resmen duyurdu.

Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Okan Buruk kararı açıkladı
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'a, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool ile oynanan zorlu mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi. Tedavi sürecini başarıyla atlatan Nijeryalı süperstar, sahalara geri döndü.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KADRODA

Sarı-kırmızılı taraftarların yolunu dört gözle beklediği Osimhen, takımının Türkiye Kupası'nda oynadığı Gençlerbirliği maçının kamp kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Okan Buruk tarafından maç eksiği nedeniyle ilk 11'de riske edilmeyen tecrübeli golcü, Başkent'teki mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

OKAN BURUK'TAN OSİMHEN AÇIKLAMASI

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan ve Victor Osimhen'in son durumuna dair bilgi veren teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncuya ne kadar süre vereceklerini planladıklarını belirtti.

Osimhen'in takımla birlikte olmasının moral açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Buruk, "Osimhen'in durumu önemli. Bugün küçük bir süre vermek istiyoruz. Diğer maça kadar dört gün var ve tam kararımızı vereceğiz. Süreye doğru bir şekilde karar vereceğiz." ifadelerini kullanarak Nijeryalı golcünün yavaş yavaş takıma monte edileceğinin sinyalini verdi.

Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.