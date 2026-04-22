Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Okan Buruk kararı açıkladı

Galatasaray'a, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool ile oynanan zorlu mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi. Tedavi sürecini başarıyla atlatan Nijeryalı süperstar, sahalara geri döndü.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KADRODA

Sarı-kırmızılı taraftarların yolunu dört gözle beklediği Osimhen, takımının Türkiye Kupası'nda oynadığı Gençlerbirliği maçının kamp kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Okan Buruk tarafından maç eksiği nedeniyle ilk 11'de riske edilmeyen tecrübeli golcü, Başkent'teki mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

OKAN BURUK'TAN OSİMHEN AÇIKLAMASI

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan ve Victor Osimhen'in son durumuna dair bilgi veren teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncuya ne kadar süre vereceklerini planladıklarını belirtti.

Osimhen'in takımla birlikte olmasının moral açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Buruk, "Osimhen'in durumu önemli. Bugün küçük bir süre vermek istiyoruz. Diğer maça kadar dört gün var ve tam kararımızı vereceğiz. Süreye doğru bir şekilde karar vereceğiz." ifadelerini kullanarak Nijeryalı golcünün yavaş yavaş takıma monte edileceğinin sinyalini verdi.