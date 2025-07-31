SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Osimhen sonrası bir bomba daha! Başkan yardımcısı açıkladı: "1-2 güne transfer bitebilir"

Galatasaray kalecisine kavuşuyor... Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası yeni bir isim arayışında olan sarı-kırmızılılar kararını verdi. Manchester City'den ayrılması gündemde olan Ederson ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, pazarlıklarda son aşamaya geldi. Galatasaray'ın başkan yardımcısı Mehmet Cibara, katıldığı programda Ederson müjdesini taraftarlara duyurdu.

Galatasaray'da Osimhen sonrası bir bomba daha! Başkan yardımcısı açıkladı: "1-2 güne transfer bitebilir"
Emre Şen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray kaleci transferini bitiriyor. Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleyi emanet edebileceği bir isim arayan sarı-kırmızılılar Ederson'u buldu. Manchester City ile pazarlıklarda son aşamaya gelen sarı-kırmızılılarda müjdeyi başkan yardımcısı Mehmet Cibara verdi.

"1-2 GÜN İÇİNDE TRANSFER BİTEBİLİR"

Galatasaray da Osimhen sonrası bir bomba daha! Başkan yardımcısı açıkladı: "1-2 güne transfer bitebilir" 1

Katıldığı YouTube programında kendisine sorulan soruları yanıtlayan Cibara, Ederson hakkında "Bu transfer 10-12 gün sürmez. 1-2 gün içinde bitebilir" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından sosyal medyada Osimhen transferinin ardından yine büyük bir heyecan yaşandı.

EDERSON İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray da Osimhen sonrası bir bomba daha! Başkan yardımcısı açıkladı: "1-2 güne transfer bitebilir" 2

Galatasaray'ın Ederson ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Okan Buruk'un defalarca görüntülü konuşma yaptığı Ederson, Galatasaray'ın önerdiği sözleşme teklifini kabul etti ve kulüplerin anlaşması için beklemeye geçti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brahim Dias transferinde F.Bahçe detayı...Brahim Dias transferinde F.Bahçe detayı...
G.Saray'ın 10 numarası olacaktı! 2.Lig'e kadar...G.Saray'ın 10 numarası olacaktı! 2.Lig'e kadar...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri Ederson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski tip ehliyetleri yenilemede süre uzatıldı!

Eski tip ehliyetleri yenilemede süre uzatıldı!

Şehit askerlerle ilgili akılalmaz iddialar: Su içmeleri dahi engellenmiş!

Şehit askerlerle ilgili akılalmaz iddialar: Su içmeleri dahi engellenmiş!

Galatasaray'da Osimhen sonrası bir bomba daha! Başkan yardımcısı açıkladı: "1-2 güne transfer bitebilir"

Galatasaray'da Osimhen sonrası bir bomba daha! Başkan yardımcısı açıkladı: "1-2 güne transfer bitebilir"

Brahim Dias transferinde F.Bahçe detayı...

Brahim Dias transferinde F.Bahçe detayı...

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes için KAP!

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes için KAP!

TFF'den dev yenilik!

TFF'den dev yenilik!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.