Galatasaray'da Osimhen sonrası bir bomba daha! Başkan yardımcısı açıkladı: "1-2 güne transfer bitebilir"

Galatasaray kaleci transferini bitiriyor. Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleyi emanet edebileceği bir isim arayan sarı-kırmızılılar Ederson'u buldu. Manchester City ile pazarlıklarda son aşamaya gelen sarı-kırmızılılarda müjdeyi başkan yardımcısı Mehmet Cibara verdi.

"1-2 GÜN İÇİNDE TRANSFER BİTEBİLİR"

Katıldığı YouTube programında kendisine sorulan soruları yanıtlayan Cibara, Ederson hakkında "Bu transfer 10-12 gün sürmez. 1-2 gün içinde bitebilir" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından sosyal medyada Osimhen transferinin ardından yine büyük bir heyecan yaşandı.

EDERSON İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray'ın Ederson ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Okan Buruk'un defalarca görüntülü konuşma yaptığı Ederson, Galatasaray'ın önerdiği sözleşme teklifini kabul etti ve kulüplerin anlaşması için beklemeye geçti.