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Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.09.2018 09:24 | Son Güncelleme

Fatih Terim, Galatasaray’a dair hayalini adım adım gerçekleştiriyor.

Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi

Yunus Akgün’den sonra Ozan Kabak’ı da futbolumuzun hizmetine sundu. Terim, Kasımpaşa maçının genç yıldızı Ozan Kabak'ı 12 yaşından bu yana takip ediyor. Galatasaray'da 2000 doğumlu yaş grubu takımını Fatih Terim kurdu. 2012’de kulüpten ayrılmadan önce altyapıdan oyuncu kazadırmak adına bu takımı kurmuş ve üzerine titremişti.

Terim, milli takımdayken de U17 Avrupa Şampiyonası’na giderek 2000 yaş grubundaki oyuncuların tüm maçlarını yerinde izledi. Ozan Kabak, da performansıyla Avrupa’da dikkat çeken 10 oyuncu arasında gösterildi. Leipzig, onu ısrarla istedi Atletico Madrid scoutları da takibe aldı. Bu sezon Ozan ve Yunus’u a takıma alan Terim böylece daha önce söylediği dillendirdiği hayaline iki adım daha yaklaşmış oldu.

Galatasaray’a 9 yaşında Silivrispor’dan forvet olarak gelen Ozan Kabak, babası iş nedeniyle Tekirdağ’a atanınca Florya’ya gidip eziyete dönüştü ve futbol bırakmayı düşündü. Ama İstanbul’da yatılı lise kazanınca rahatladı. İstanbul Üniversitesi Spor Akademisi’nde okuyan Kabak, 3 yıldır Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kalıyor. Kasımpaşa maçı öncesi Fatih Terim, “Bu formayı benden sen aldın. Bir daha da bırakma” diyerek motive etti. (HÜRRİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Ozan Kabak fatih terim

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