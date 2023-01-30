Galatasaray'da Patrick Van Aanholt defteri kapandı! Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Hollandalı oyuncu PSV ile sözleşme imzalayacak

2021 yılında Galatasaray'a Crystal Palace'dan transfer olan Van Aanholt'ın Galatasaray macerası sona erdi. Bugün yapılan antrenman sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşan Hollandalı oyuncu valizlerini topladı.

PSV İLE ANLAŞTI

Patrick van Aanholt, PSV’nin teklifini kabul etti. Yıldız oyuncu, yarın sabah İstanbul’dan ayrılacak ve Eindhoven’da sağlık kontrollerinden geçecek. Hollanda'nın köklü takımlarından biri olan PSV'ye giden Aanholt, ailesiyle birlikte ülkesinde yaşamaya karar verdi.

GALATASARAY İSTEMİYORDU

Yabancı kontenjanı nedeniyle Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Van Aanholt, Kasımpaşa'nın kendisine yaptığı teklife sıcak bakmıştı. Fakat PSV'nin araya girmesinin ardından PSV'yi tercih etti.

