Galatasaray'da Patrick van Aanholt sesleri

Galatasaray'da yeni sezon öncesi sol bek arayışları sürüyor. Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Crystal Palace'tan Patrick van Aanholt ismi de gündeme geldi.

Hollandalı futbolcuya ise vatandaşı Ryan Babel'den çağrı geldi. Babel, Instagram'da Van Aanholt'un paylaşımının altına 'Come to Galatasaray' yorumunu yaptı. 30 yaşındaki milli futbolcunun İngiliz ekibindeki sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

PATRİCK VAN AANHOLT KİMDİR?

Chelsea altyapısında uzun süre oynayan ve sonrasında 3 sezon Sunderland'de, 10,50 milyon Euro bonservis bedeliyle geldiği Crystal Palace'da da 4 sezon görev yapan Hollandalı, milli takım kadrosuna da son dönemde çağrılıyor. Fiziği ve tekniğiyle öne çıkan Van Aanholt, Crystal Palace'ta 130 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

(NTV SPOR)