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Galatasaray'da Radamel Falcao çift forvet oynamak istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.10.2020 11:32 | Son Güncelleme

Radamel Falcao, Galatasaray'da oynamak istediği sistemi teknik diretör Fatih Terim'e söyledi. Yıldız futbolcu, "9 numara oynarken sahada daha efektif bir oyuncuyum. Yanımda bir forvetle birlikte daha rahat olabiliyorum çünkü hücumda hareketlilik daha fazla artıyor" dedi.

Galatasaray'da Radamel Falcao çift forvet oynamak istiyor

Yıldız golcü Falcao, Cimbom'da oynamak istediği sistemi Fatih Terim'e anlattı.

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile hücumda nöbetleşe görev alan Falcao, Kolombiya Milli Takım kampından, hocası Fatih Terim’e mesaj yolladı:

"Kariyerimin sonuna yaklaştığımın farkındayım ve her idmandan zevk alıyorum. Türkiye Ligi’nde geçirdiğim zamanı pozitif buluyorum. Zamanla her şeyi öğrendim. Futbolla ilgili değişik duyguları var. Yakaladığım şansları değerlendirmeye çalıştım ve goller de attım. 9 numara oynarken daha efektif bir oyuncuyum. Modern futbolda artık forvetler daha fazla hareket etmek zorunda. Yanımda bir forvetle birlikte daha rahat olabiliyorum çünkü hareketlilik artıyor. Şu anda, ben daha tamamlanmış bir Falcao’yum."

(AKŞAM)


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