Galatasaray'da Radamel Falcao için seferberlik

Milli arada sakatlıklar ve Kovid-19 vakaları nedeniyle büyük sıkıntı çeken Galatasaray, Kayseri karşısına önemli eksiklerle çıkmak zorunda kaldı.

Bu isimlerden biri de Sarı-Kırmızılı ekibin golcüsü Radamel Falcao'ydu. Sivas karşılaşmasından sonra Kayseri önünde de formasından uzak kalan Kolombiyalı yıldızın yokluğu dün akşam fazlasıyla arandı.

Fatih Terim'in 5 golle takımın en skorer ismi olan Falcao'nun Rize deplasmanına yetiştirilmesi için tüm imkanların zorlanmasını istediği öğrenildi.

