Galatasaray'da Radamel Falcao MLS yolcusu

Galatasaray'da geçen sezon beklentileri karşılayamayan Radamel Falcao'nun Ocak ayında MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağı iddia edildi.
İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Radamel Falcao'nun sezona Galatasaray'da başlayacağı belirtilirken Amerika Ligi MLS'te sezon başına denk gelen Ocak ayında Kolombiyalı yıldızın MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olacağı iddia edildi. Falcao'nun planının sezona Galatasaray'da başlayıp form tuttuktan sonra Ocak ayında Inter Miami'ye imza atacağı ifade ediliyor.
Inter Miamili bir grup Kolombiyalı taraftar ise kulüpten bağımsız olarak bir süre önce 9 numaralı Falcao formaları yaptırarak bu transferi ne kadar istediklerini göstermişti.
(SPORX)
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