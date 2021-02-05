Galatasaray'da Radamel Falcao'nun Nashville SC ile anlaştığı iddia edildi!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözden çıkardığı Radamel Falcao ile Fenerbahçe derbisi sonrası yollar ayrılıyor.
Sarı-kırmızılı takımda bu maç öncesi durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'ydu. Uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve İspanya'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönen tecrübeli isimle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Kolombiyalı yıldızın, MLS Ligi takımlarından Nashville SC ile anlaştığı, Fenerbahçe derbisinde son kez forma giydikten sonra ABD'nin yolunu tutacağı belirtildi. ABD'de ara transfer dönemi 10 Şubat'ta başlayacak ve Radamel Falcao'nun ilk büyük transfer bombası olacağı ileri sürüldü.
Bu iddialar gündeme bomba gibi düşerken Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Falcao'nun transferi hakkında yeni bir açıklama daha geldi.
Sakatlığı nedeniyle İspanya'da tedavi olan ve sonrasında İstanbul'a dönen Kolombiyalı futbolcu hakkında Millonarios kulübünün eski futbolcularından Ramirez, "Transfer için aracı olacağım, söz veriyorum" dedi. Millonarios kulübünün eski futbolcusu Ramirez, Falcao'nun transferi için taraftarların zaman zaman baskı yaptığını söyledi.
Millonarios kulübünün eski futbolcularından Ramirez, "Falcao'yu getirmek için aracı olacağım. Buna söz veriyorum. Taraftarların da bu konuda bize baskısı oldu. Yönetime, başkana ve hatta Falcao'nun çevresindeki insanlara. Falcao'ya başka ülkelerden de teklifler gelecektir. Örneğin MLS Ligi. Ancak dediğim gibi size söz veriyorum, bu transfer için araya gireceğim." dedi.
Radamel Falcao'nun Avrupa'daki kariyerinin artık sona erdiğini yazan Kolombiya basını, tecrübeli futbolcunun bundan sonraki durağının ya MLS ya Kolombiya olacağını belirtti. Millonarios kulübü taraftarlarının da yıldız futbolcuyu görmek istediklerini ve bu konuda yönetime baskı yaptıklarını yazdı.
İspanya'da tedavi olan ve yeniden takıma katılan Radamel Falcao da derbide forma bekleyen isimler arasında. İstanbul'a döner dönmez , "Derbide oynamak istiyorum" diyen Falcao idmanda gösterdiği performansla dikkat çekti. Teknik direktör Fatih Terim'in, Kolombiyalı yıldız futbolcuyu kafileye dahil etmesi bekleniyor.
30 Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan Radamel Falcao sarı kırmızılı takımda bu sezon sadece 9 maçta forma giydi 5 gol ve 2 asiste imza attı. transfermarkt verilerine göre Kolombiyalı yıldızın piyasa değeri 3,5 milyon euro.
Okuyucu Yorumları 0 yorum