Galatasaray'da Radamel Falcao'nun Nashville SC ile anlaştığı iddia edildi!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözden çıkardığı Radamel Falcao ile Fenerbahçe derbisi sonrası yollar ayrılıyor.

Sarı-kırmızılı takımda bu maç öncesi durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'ydu. Uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve İspanya'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönen tecrübeli isimle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

NASHVILLE İLE ANLAŞTI

Kolombiyalı yıldızın, MLS Ligi takımlarından Nashville SC ile anlaştığı, Fenerbahçe derbisinde son kez forma giydikten sonra ABD'nin yolunu tutacağı belirtildi. ABD'de ara transfer dönemi 10 Şubat'ta başlayacak ve Radamel Falcao'nun ilk büyük transfer bombası olacağı ileri sürüldü.

Bu iddialar gündeme bomba gibi düşerken Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Falcao'nun transferi hakkında yeni bir açıklama daha geldi.

Sakatlığı nedeniyle İspanya'da tedavi olan ve sonrasında İstanbul'a dönen Kolombiyalı futbolcu hakkında Millonarios kulübünün eski futbolcularından Ramirez, "Transfer için aracı olacağım, söz veriyorum" dedi. Millonarios kulübünün eski futbolcusu Ramirez, Falcao'nun transferi için taraftarların zaman zaman baskı yaptığını söyledi.