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Galatasaray'da Rumen akımı! 3 yıldız daha

09.11.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'dan memnun olan Galatasaray, Romanya'dan yeni isimlere yöneldi. Rumen basını, Galatasaray'ın Inter'den Ionut Radu ile Steaua Bükreş'ten Octavian Popescu ve Ianis Stoica'yı transfer etmek istediğini yazdı. Ancak önceliğin Andrei Ivan'la Dennis Man olduğunun da altı çizildi.

Galatasaray'da Rumen akımı! 3 yıldız daha
Alexandru Cicaldau

Alexandru Cicaldau

ROM Romanya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Her fırsatta ocak vurgusu yapan ve takımı gençleştirmek istediğinin altını çizen Terim'in hedefinde yine Rumen oyuncular var. Morutan ve Alex Cicaldau'dan memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde ismi basında sıkça yazılan Dennis Man'ı istediğini açıklamıştı. Rumen basınından ise dün yeni bir iddia ortaya atıldı.

BABEL VE FEGHOULİ'NİN YERİNE

Rumenler, Galatasaray'ın yeni hedefinin Ionut Radu, Octavian Popescu ve Ianis Stoica olduğunu yazdı. Haberde; 'üç oyuncunun da İstanbul'a gitmesi muhtemel. Ancak şu anda Galatasaray'ın önceliği Andrei Ivan ve Dennis Man olacak. Croiva yöneticisi Reghecampf da Türkler'in Ivan'a olan ilgisini doğrulamıştı. Ayrıca sezon sonunda sözleşmeleri sona eren Ryan Babel ve Feghouli Galatasaray'dan ayrılacak ve iki Rumen, yıldız isimlerin Türk takımında bıraktığı boşluğu doldurabilir' ifadelerine yer verildi. Steaua Bükreş'te oynayan Popescu, sol kanat, Stoica ise sağ kanatta görev yapıyor. Radu ise Inter'in yedek kalecisi...

TÜRKİYE'DE OYNAMALARI ZOR

Galatasaray, Inter'de oynayan Radu'yu ise Muslera'nın yerine düşünüyor... Uruguaylı'nın bu sezonki performansı sonrasında Sarı-Kırmızılılar'ın böyle bir hamle yapmak istediği belirtildi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica, Rumen oyuncuların önümüzdeki dönemde Galatasaray'da forma giymesinin zor olduğunu söyledi.

Rumen basınına konuşan Sumudica, "Türkiye'de oynamak zor dediğimde herkes gülüyordu. Türkiye'de oynadıkları tempoya bakarsanız ve Romanya'da oynadıkları tempoyla karşılaştırırsanız, arada büyük bir fark var. Türkiye'de Popescu ve Stoica'nın oynaması kolay değil." açıklamasını yaptı. (Akşam)


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Romanya
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