Galatasaray'da Rumen akımı! 3 yıldız daha

Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Her fırsatta ocak vurgusu yapan ve takımı gençleştirmek istediğinin altını çizen Terim'in hedefinde yine Rumen oyuncular var. Morutan ve Alex Cicaldau'dan memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde ismi basında sıkça yazılan Dennis Man'ı istediğini açıklamıştı. Rumen basınından ise dün yeni bir iddia ortaya atıldı.

BABEL VE FEGHOULİ'NİN YERİNE

Rumenler, Galatasaray'ın yeni hedefinin Ionut Radu, Octavian Popescu ve Ianis Stoica olduğunu yazdı. Haberde; 'üç oyuncunun da İstanbul'a gitmesi muhtemel. Ancak şu anda Galatasaray'ın önceliği Andrei Ivan ve Dennis Man olacak. Croiva yöneticisi Reghecampf da Türkler'in Ivan'a olan ilgisini doğrulamıştı. Ayrıca sezon sonunda sözleşmeleri sona eren Ryan Babel ve Feghouli Galatasaray'dan ayrılacak ve iki Rumen, yıldız isimlerin Türk takımında bıraktığı boşluğu doldurabilir' ifadelerine yer verildi. Steaua Bükreş'te oynayan Popescu, sol kanat, Stoica ise sağ kanatta görev yapıyor. Radu ise Inter'in yedek kalecisi...

TÜRKİYE'DE OYNAMALARI ZOR

Galatasaray, Inter'de oynayan Radu'yu ise Muslera'nın yerine düşünüyor... Uruguaylı'nın bu sezonki performansı sonrasında Sarı-Kırmızılılar'ın böyle bir hamle yapmak istediği belirtildi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica, Rumen oyuncuların önümüzdeki dönemde Galatasaray'da forma giymesinin zor olduğunu söyledi.

Rumen basınına konuşan Sumudica, "Türkiye'de oynamak zor dediğimde herkes gülüyordu. Türkiye'de oynadıkları tempoya bakarsanız ve Romanya'da oynadıkları tempoyla karşılaştırırsanız, arada büyük bir fark var. Türkiye'de Popescu ve Stoica'nın oynaması kolay değil." açıklamasını yaptı. (Akşam)



