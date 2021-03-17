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Galatasaray'da Ryan Donk'tan iyi haber

17.03.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Hollandalı stoper Donk, takımla çalıştı.

Galatasaray'da Ryan Donk'tan iyi haber

Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Ryan Donk, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Geri pas, yan pas, takim maglupken bile oyunu yavaslatiyor..Takimin EL FRENI..

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