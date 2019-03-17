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Galatasaray'da Ryan Donk'un sözleşmesi uzadı

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.03.2019 19:44 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Bursaspor ile karşılaştığı maça ilk 11'de başlayan Ryan Donk, sözleşmesinde bulunan maddeye göre bu sezon 21. kez maça çıktı ve sözleşmesi 1 yıl uzadı.

Galatasaray'da Ryan Donk'un sözleşmesi uzadı

Sarı-kırmızılı ekibe Kasımpaşa'da 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen Donk ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon sonunda sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Yapılan yeni anlaşmada Ryan Donk'un sarı-kırmızılı takımda 21 Süper Lig ve Avrupa kupası maçına çıkması durumunda sözleşmesinin 1 yıl daha uzayacağı maddesi yer aldı.

Galatasaray'da bu sezon 14 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Avrupa Ligi müsabakasında forma giyen Donk'un sözleşmesi kendiliğinden 1 yıl daha uzadı.

Donk, sarı-kırmızılı kulüpten gelecek sezon için 1 milyon 895 bin avro garanti ücret alacak. Hollandalı futbolcuya Süper Lig ve Avrupa kupalarında takımın alacağı her bir puan için net 5 bin avro ödenecek. Gelecek sezon 21 lig ve Avrupa kupası maçında oynaması durumunda Donk'a ekstradan 300 bin avro daha verilecek.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Cengiz yönetimi cincon takımını 4 milyon TL Kar'a çıkarmıştı oda donk'un bir yıllık uzatılan sözleşmeye gitti pu haaa
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