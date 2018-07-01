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Galatasaray'da Ryan Donk'un yeni sözleşmesi şoke etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.07.2018 12:04 | Son Güncelleme

Kontratı sona eren Donk, Galatasaray’da kaldı; indirim beklenirken yapılan yeni sözleşme ise kafaları karıştırdı. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon 21 maçtan fazla forma giyerse, en az 2.5 milyon Euro kazanacak. İşte o detaylar....

Galatasaray'da Ryan Donk'un yeni sözleşmesi şoke etti

Ryan Donk Galatasaray’da kaldı, sözleşmesi ise kafaları karıştırdı. Sezonun ilk yarısını kadro dışı geçiren Hollandalı futbolcu, ikinci yarıda Fatih hoca yönetiminde sergilediği performansla şampiyonlukta kritik rol oynadı. Yıllığı 1.5 milyon Euro olan 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi biterken, taraflar yeniden anlaşma sağladı. Donk’un kontratında indirime gidileceği tahmin ediliyordu, ancak ortaya dökülen mali tablo, camianın tepkisini çekti.

70 puan toplansa bile...

Donk’un garanti ücreti 1 milyon 895 bin Euro. Lig ve UEFA’da en az 21 maç oynarsa hem kontratı 1 sezon daha uzayacak hem de 200 bin Euro prim kazanacak. Puan başı primi 5 bin Euro. Yani Galatasaray’ın lig ve UEFA’da 70 puan toplaması halinde 350 bin Euro daha alacak. Puanlar arttıkça prim de artacak. Yani tecrübeli futbolcuya en az 2.5 milyon Euro (Yaklaşık 13 milyon TL) ödenecek. Kontrat uzaması halinde aynı şartlarla devam edecek. Gelecek sezonki 21 maç oynama bonusu ise bu kez 200 bin yerine 300 bin Euro olacak.

İlk 11’e mi düşünülüyor

Galatasaray’dan ayrılması halinde bu rakamları başka kulüplerden talep etmesi bile mümkün görünmeyen Donk’la yapılan sözleşme, tecrübeli oyuncunun ilk 11 için düşünüldüğü şeklinde yorumlandı. Sarı- Kırmızılılar 8 numara bulamazsa, yeni sezonda Fernando - Donk ikilisini seyredebiliriz. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray donk

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