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Galatasaray'da Sacha Boey adeta bela oldu! İstekleri her geçen gün artıyor...

08.07.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen; yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Sacha Boey, Fatih Terim’le çekildiği fotoğrafı paylaşarak Okan Buruk ve yönetime göndermede bulundu. Bu olayın ardından Boey'den şok bir istek geldi! Sacha Boey, bu sefer de bonservisini bedelsiz almak için yönetime talepte bulundu. Galatasaray yönetimi bu talep karşısında adeta çılgına döndü.

Galatasaray'da Sacha Boey adeta bela oldu! İstekleri her geçen gün artıyor...
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sarı-kırmızılı ekibe Fatih Terim döneminde katılan Boey, geçen sezon birlikte çekildikleri bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak yönetime ve yeni teknik direktör Okan Buruk'a göndermede bulundu.

İşte Sacha Boey'in paylaşımı:

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ŞOKE EDEN TALEP!

Galatasaray tarafından kadro dışı bırakan Sacha Boey, bonservisini bedelsiz almak istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki oyuncunun olası satışından para kazanmak istiyor. Cim-Bom, Rennes'e 1 milyon 150 bin euro bonservis bedeli ödemişti.


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Anahtar Kelimeler:
galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
kaliteli bir oyuncu yönetim aklı selim davransin bu adam o golü atmasa Uefa da gruplara kalamazdik

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