Galatasaray'da Sacha Boey adeta bela oldu! İstekleri her geçen gün artıyor...

Sarı-kırmızılı ekibe Fatih Terim döneminde katılan Boey, geçen sezon birlikte çekildikleri bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak yönetime ve yeni teknik direktör Okan Buruk'a göndermede bulundu.

İşte Sacha Boey'in paylaşımı:

ŞOKE EDEN TALEP!

Galatasaray tarafından kadro dışı bırakan Sacha Boey, bonservisini bedelsiz almak istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki oyuncunun olası satışından para kazanmak istiyor. Cim-Bom, Rennes'e 1 milyon 150 bin euro bonservis bedeli ödemişti.



