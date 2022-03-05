Galatasaray'da Sacha Boey kendini savundu! ''Sorun savunmada değil''

Galatasaraylı Sacha Boey, ittifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Sacha Boey "Konyaspor iyi oynadı. Biz de gereğini tam olarak gerçekleştiremedik sahada. Bunun sonucunda Konyaspor kazandı." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın savunmadaki sorunun sorulması üzerine Boey "Sorun sadece savunmada değil. Gol attığımızda takım olarak atıyoruz, yediğimiz zaman takım olarak yiyoruz. Sadece savunmaya odaklanmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sacha Boey "Önümüzdeki maçlar zor olacak. İyi dinlenip sahada en iyisini yapmak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

