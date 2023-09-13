Galatasaray'da Sacha Boey krizi! Düşünmek için süre isteyen Fransız oyuncu kararını açıkladı

Sacha Boey'un adı transfer döneminde; Arsenal, Milan, Brighton, Burnley, Juventus ve Bournemouth gibi ekiplerle geçmişti. Sarı-kırmızılılar gelen teklifleri teker teker reddetse de oyuncusunu takımda tutmak için yeni sözleşme planları yapıyordu.

SACHA BOEY DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEMİŞTİ

Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini şimdilik bekleten ve düşünmek için zaman isteyen Sacba Boey menajeriyle yaptığı toplantının ardından kararını verdi ve sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

İSTEMİYOR!

Maaşına zam yapılarak serbest kalma bedelinin 25 milyon euro'ya çıkartma teklifi Fransız oyuncu tarafından olumlu karşılanmadı. Maaşına zam yapılmasını kabul eden Boey, serbest kalma bedelinin 25 milyon euro olmasını istemedi ve görüşmeler tıkandı.

Sözleşmesi 2025 yılında bitecek Sacha Boey'in sözleşmesi sarı-kırmızılı yönetimin kafasını bulandırmış durumda...

