SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Sacha Boey krizi! Düşünmek için süre isteyen Fransız oyuncu kararını açıkladı

Galatasaray'da Sacha Boey krizi! Düşünmek için süre isteyen Fransız oyuncu kararını açıkladı

13.09.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, oyuncularına gelen tekliflere engel olamıyor. Victor Nelsson'dan sonra Sacha Boey'e de teklif yağmuru gelmeye başlamıştı. Bu teklifleri engellemek için Sacha Boey ile masaya oturmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar beklemediği bir cevap aldı.

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sacha Boey'un adı transfer döneminde; Arsenal, Milan, Brighton, Burnley, Juventus ve Bournemouth gibi ekiplerle geçmişti. Sarı-kırmızılılar gelen teklifleri teker teker reddetse de oyuncusunu takımda tutmak için yeni sözleşme planları yapıyordu.

SACHA BOEY DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEMİŞTİ

8fdf4be13c4b42fe877448e6d961dba6

Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini şimdilik bekleten ve düşünmek için zaman isteyen Sacba Boey menajeriyle yaptığı toplantının ardından kararını verdi ve sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

İSTEMİYOR!

sacha-boey-10072022-b

Maaşına zam yapılarak serbest kalma bedelinin 25 milyon euro'ya çıkartma teklifi Fransız oyuncu tarafından olumlu karşılanmadı. Maaşına zam yapılmasını kabul eden Boey, serbest kalma bedelinin 25 milyon euro olmasını istemedi ve görüşmeler tıkandı.

Sözleşmesi 2025 yılında bitecek Sacha Boey'in sözleşmesi sarı-kırmızılı yönetimin kafasını bulandırmış durumda...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derbinin hakemi açıklandı!Derbinin hakemi açıklandı!
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!
Haaland'dan insanüstü başarı! Durdurulamıyor...Haaland'dan insanüstü başarı! Durdurulamıyor...
Anahtar Kelimeler:
Sacha Boey galatasaray transfer dönemi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi...

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.