Galatasaray'da sakatlıklar sonrası Okan Buruk'tan Ali Turap Bülbül'e forma! Daha önce 1 dakika forma şansı bulmuştu, 18 yaşındaki genç yıldız ilki yaşadı

Süper Lig'in 16. hafta erteleme mücadelesinde deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da karşılaşma öncesinde bir ilk yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar'da birçok ismin yanında son olarak yıldız oyuncu Sacha Boey için geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada dizinde ağrı hissetmesi nedeniyle Sivas'a götürülmemişti.

GENÇ YILDIZA FORMA

Kaan Ayhan'ında sakat olması nedeniyle Okan Buruk sağ bekte 18 yaşındaki genç oyuncu Ali Turap Bülbül'e formayı verdi.

İLK KEZ 11'DE BAŞLIYOR

18 yaşındaki genç sağ bek oyuncusu, daha önce Süper Lig'de 1 Galatasaray formasıyla 1 dakika süre alırken, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başlayacak.

PROFESYONEL SÖZLEŞMESİ YOK

Ali Turap Bülbül'ün Galatasaray ile henüz profesyonel sözleşmesi bulunmuyor.





