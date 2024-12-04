Galatasaray'da sakatlıkları bulunan İsmail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan için açıklama!

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan isimlerden İsmail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sağlık durumu için açıklama yapıldı.

'JAKOBS, ABDÜLKERİM VE KAAN..."

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "İsmail Jakobs tedavisinin ardından rehabilitasyon kondisyoner ekibi gözetiminde saha çalışmalarına başladı. Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine devam edilirken Kaan Ayhan tedavisinin ardından salonda çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.