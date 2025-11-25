Galatasaray'da Sallai ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu PFDK'ya sevk edildi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da geçtiğimiz günlerde oynanan Gençlerbirliği maçında kırmızı kart görerek oyundan atılan Roland Sallai ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu PFDK'ya sevk edildi.

OYUNDAN ATILMIŞTI!

Gençlerbirliği karşılaşmasının 90+3. dakikasında Mauro Icardi'nin ortasında topa yükselen Macar futbolcu topa dokunmak istedi ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdıktan sonra Sallai’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından VAR’ın çağırmasıyla kontrole giden hakem Sallai’yi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

ABDULLAH KAVUKÇU KONUŞMUŞTU

Gençlerbirliği maçının ardından konuşan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Biz aslında ortamı germek istemiyoruz. Yoksa konuşmasını da çok iyi biliriz. Hakkımızı korumak için hep konuşuruz. Bugün Sallai'nin ayağı kırılabilirdi. Yine aynı hakem daha önce farklı karar verdi. Buna dikkat çekmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili gerekli adımların atılmasını istiyoruz. VAR ile ilgili gerekli incelemelerin yapılmasını istiyoruz.

Ben Türk hakemlerine güveniyorum ama VAR'a atanan hakemlerin daha dikkatli olmasını istiyorum. Fenerbahçe derbisinde doğru hakemlerin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Emek harcıyoruz. İbrahim Başkan'ın 'Hakemler hata yapabilir ama VAR hakemi hata yapamaz' sözüne vurgu yapmak için konuştum." Demişti.