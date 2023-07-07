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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük şok!

07.07.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, Kocaeli'de İngiltere Championship ekibi Hull City ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'nın sol diz iç yan bağında 2. derece zorlanma ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı. Torreira'nın Şampiyonlar Ligi maçında oynayamayacağı öğrenildi.

Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı'mızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira'nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YOK

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Galatasaray'ın 25-26 Temmuz'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. öne eleme mücadelesinde takımı yalnız bırakacak. Okan Buruk'un keyfini kaçıran bu gelişme sonrası taktik idmanlarda farklı varyasyonlar denenmeye başlandı.

FORVET EKSİĞİ VAR

torreira

Icardi'nin de takımdan ayrılmasından dolayı forvet konusunda da sıkıntı çeken Galatasaray'da yönetim dört koldan çalışmaya başladı.


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