Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük şok!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı'mızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira'nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YOK

Galatasaray'ın 25-26 Temmuz'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. öne eleme mücadelesinde takımı yalnız bırakacak. Okan Buruk'un keyfini kaçıran bu gelişme sonrası taktik idmanlarda farklı varyasyonlar denenmeye başlandı.

FORVET EKSİĞİ VAR

Icardi'nin de takımdan ayrılmasından dolayı forvet konusunda da sıkıntı çeken Galatasaray'da yönetim dört koldan çalışmaya başladı.



