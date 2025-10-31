Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde A.Madrid maçı ünlüler geçidi olacak! Mr. Beast, Khaby Lame, Celine Dept...

Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada oluşturduğu atmosferle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Galatasaray’da Liverpool ve Bodo/Glimt karşılaşmalarında alınan 2 galibiyet hedefe giden yolda büyük katkı sağladı. Sarı-kırmızılılarda yönetim Rams Park’daki bu atmosferden çok memnun kalırken, taraftarların görsel şölenini yabancı gazeteciler ve sosyal medya ünlülerine de göstermek için büyük bir plan hazırlığında.

LİSTEDE ÜNLÜ İSİMLER VAR!

Galatasaray, Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için dünyaca ünlü influencer ve sosyal medya fenomenlerini Rams Park'a davet etmeyi planlarken, bu isimlerin Mr.Beast, Khaby Lane ve Celine Dept olduğu öne sürüldü.

ABDULLAH KAVUKÇU YÖNETİYOR

Cimbom’da bu organizasyondan sorumlu kişinin Başkan Vekili Abdullah Kavukçu olduğu ve süreci onun yönettiği iddia edilirken, kulübün amacının milyonlarca takipçisi bulunan bu ünlülerden paylaşımlar yapılarak kulübün marka değerini yükseltmek olduğu öne sürüldü. Bu strateji ile birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi markasını da kullanarak bu işten maddi anlamda bir kar sağlamak olduğu ileri sürüldü.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray'da yönetimin bu organizasyon için titizlikle çalıştığı öğrenilirken, karşılaşmanın 21 Ocak 2026’da gerçekleşeceği açıklandı.