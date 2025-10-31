SPOR

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde A.Madrid maçı ünlüler geçidi olacak! Mr. Beast, Khaby Lame, Celine Dept...

Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta aldığı 6 puanla yoluna devam eden Galatasaray, Atletico Madrid maçı öncesi dünyaca ünlü gazeteciler ve sosyal medya fenomenlerini RAMS Park'ta ağırlamayı planlıyor. İşte sarı-kırmızılı ekibin çağırmayı düşündüğü ünlü isimler…

Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada oluşturduğu atmosferle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Galatasaray’da Liverpool ve Bodo/Glimt karşılaşmalarında alınan 2 galibiyet hedefe giden yolda büyük katkı sağladı. Sarı-kırmızılılarda yönetim Rams Park’daki bu atmosferden çok memnun kalırken, taraftarların görsel şölenini yabancı gazeteciler ve sosyal medya ünlülerine de göstermek için büyük bir plan hazırlığında.

LİSTEDE ÜNLÜ İSİMLER VAR!

Galatasaray da Şampiyonlar Ligi nde A.Madrid maçı ünlüler geçidi olacak! Mr. Beast, Khaby Lame, Celine Dept... 1

Galatasaray, Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için dünyaca ünlü influencer ve sosyal medya fenomenlerini Rams Park'a davet etmeyi planlarken, bu isimlerin Mr.Beast, Khaby Lane ve Celine Dept olduğu öne sürüldü.

Galatasaray da Şampiyonlar Ligi nde A.Madrid maçı ünlüler geçidi olacak! Mr. Beast, Khaby Lame, Celine Dept... 2

ABDULLAH KAVUKÇU YÖNETİYOR

Galatasaray da Şampiyonlar Ligi nde A.Madrid maçı ünlüler geçidi olacak! Mr. Beast, Khaby Lame, Celine Dept... 3

Cimbom’da bu organizasyondan sorumlu kişinin Başkan Vekili Abdullah Kavukçu olduğu ve süreci onun yönettiği iddia edilirken, kulübün amacının milyonlarca takipçisi bulunan bu ünlülerden paylaşımlar yapılarak kulübün marka değerini yükseltmek olduğu öne sürüldü. Bu strateji ile birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi markasını da kullanarak bu işten maddi anlamda bir kar sağlamak olduğu ileri sürüldü.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray da Şampiyonlar Ligi nde A.Madrid maçı ünlüler geçidi olacak! Mr. Beast, Khaby Lame, Celine Dept... 4

Galatasaray'da yönetimin bu organizasyon için titizlikle çalıştığı öğrenilirken, karşılaşmanın 21 Ocak 2026’da gerçekleşeceği açıklandı.

