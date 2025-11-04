SPOR

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçı öncesi kadro duyuruldu! Yunus Akgün'den kötü haber geldi...

Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile oynanacak karşılaşma öncesi takımın milli oyuncularından Yunus Akgün’den kötü haber geldi. İşte genç futbolcunun sakatlığı sebebiyle kaçıracağı maçlar…

Burak Kavuncu
Yunus Akgün

Yunus Akgün

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte bu maç öncesi sakatlığı devam eden İlkay Gündoğan kadroda yer almazken, Singo’nun takımla birlikte çalışmalara başladığı ve Hollanda deplasmanına götürüleceği öğrenildi. Öte yandan Cimbom’da bu önemli maç öncesi flaş Yunus Akgün gelişmesi yaşandı.

KÖTÜ HABER GELDİ!

Galatasaray da Şampiyonlar Ligi nde oynanacak Ajax maçı öncesi kadro duyuruldu! Yunus Akgün den kötü haber geldi... 1

Yunus Akgün sakatlığı nedeniyle Hollanda kafilesinde yer almadı. Oyuncu, milli ara sonrası takıma döneceği öğrenildi. Sarı kırmızılı futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

GALATASARAY DUYURDU!

DOKTORDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Galatasaray da Şampiyonlar Ligi nde oynanacak Ajax maçı öncesi kadro duyuruldu! Yunus Akgün den kötü haber geldi... 2

Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce:

"Yunus Akgün'de kasık fıtığı tespit edildi. Mevcut ağrısıyla oynayabilir ancak ileride sıkıntı çıkabilir. Önümüzdeki günlerde ameliyat olup olmamasına karar verilecek. Ameliyat olursa 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak."

NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Galatasaray da Şampiyonlar Ligi nde oynanacak Ajax maçı öncesi kadro duyuruldu! Yunus Akgün den kötü haber geldi... 3

Yunus Akgün’ün Şampiyonlar Ligi’nde Ajax deplasmanı ile Süper Lig’de Kocaelispor karşılaşmalarında forma giyemeyeceği bildirildi. Sakatlığını atlatmasıyla Milli arada takıma dönmesi planlanan oyuncunun Gençlerbirliği maçı ile kadroda yer alabileceği gelen bilgiler arasında.

Canlı Skor

