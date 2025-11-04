Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçı öncesi kadro duyuruldu! Yunus Akgün'den kötü haber geldi...

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte bu maç öncesi sakatlığı devam eden İlkay Gündoğan kadroda yer almazken, Singo’nun takımla birlikte çalışmalara başladığı ve Hollanda deplasmanına götürüleceği öğrenildi. Öte yandan Cimbom’da bu önemli maç öncesi flaş Yunus Akgün gelişmesi yaşandı.

KÖTÜ HABER GELDİ!

Yunus Akgün sakatlığı nedeniyle Hollanda kafilesinde yer almadı. Oyuncu, milli ara sonrası takıma döneceği öğrenildi. Sarı kırmızılı futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

GALATASARAY DUYURDU!

DOKTORDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce:

"Yunus Akgün'de kasık fıtığı tespit edildi. Mevcut ağrısıyla oynayabilir ancak ileride sıkıntı çıkabilir. Önümüzdeki günlerde ameliyat olup olmamasına karar verilecek. Ameliyat olursa 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak."

NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Yunus Akgün’ün Şampiyonlar Ligi’nde Ajax deplasmanı ile Süper Lig’de Kocaelispor karşılaşmalarında forma giyemeyeceği bildirildi. Sakatlığını atlatmasıyla Milli arada takıma dönmesi planlanan oyuncunun Gençlerbirliği maçı ile kadroda yer alabileceği gelen bilgiler arasında.