Konyaspor'a 90+3 şoku! Kayserispor son saniyede 1 puanı kurtardı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor, 90+3. dakikada kalesinde gördüğü golle sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

90+3 ŞOKU

Konyaspor a 90+3 şoku! Kayserispor son saniyede 1 puanı kurtardı 1

Konyaspor'a golünü dakika 63'te Umut Nayir kaydetti. Kayserispor'a beraberliği getiren golü ise 90+3.dakikada German Onugkha attı.

HASRET 7 MAÇA ÇIKTI

Konyaspor a 90+3 şoku! Kayserispor son saniyede 1 puanı kurtardı 2

Konyaspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Öte yandan Radomir Djalovic yönetimindeki Kayserispor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 17 yaptı. Kayserispor ise 15 puana yükseldi. Süper Lig'in bir sonraki maçında Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kayserispor, Beşiktaş deplasmanına gidecek.

Süper Lig Kayserispor Konyaspor son dakika
