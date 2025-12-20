Konyaspor'a 90+3 şoku! Kayserispor son saniyede 1 puanı kurtardı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

90+3 ŞOKU

Konyaspor'a golünü dakika 63'te Umut Nayir kaydetti. Kayserispor'a beraberliği getiren golü ise 90+3.dakikada German Onugkha attı.

HASRET 7 MAÇA ÇIKTI

Konyaspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Öte yandan Radomir Djalovic yönetimindeki Kayserispor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 17 yaptı. Kayserispor ise 15 puana yükseldi. Süper Lig'in bir sonraki maçında Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kayserispor, Beşiktaş deplasmanına gidecek.