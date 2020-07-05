Galatasaray'da Saracchi, Alanyaspor maçında yok

Galatasaray-Trabzonspor maçında sarı kart gören Marcelo Saracchi, Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Ara transfer döneminde RB Leipzig'den kiralanan Saracchi bugüne kadar Süper Lig'de 11 maçta süre aldı ve 4 asistlik performans sergiledi.
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