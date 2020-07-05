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Galatasaray'da Saracchi, Alanyaspor maçında yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.07.2020 21:25 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sarı kart gören Saracchi, Alanyaspor karşısında cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da Saracchi, Alanyaspor maçında yok

Galatasaray-Trabzonspor maçında sarı kart gören Marcelo Saracchi, Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

NE OLMUŞTU?

  1. dakikada Saracchi, Abdulkadir Parmak'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Saracchi, hafta için oynanacak Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Ara transfer döneminde RB Leipzig'den kiralanan Saracchi bugüne kadar Süper Lig'de 11 maçta süre aldı ve 4 asistlik performans sergiledi.

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