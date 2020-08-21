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Galatasaray'da Scott Piri teknik ekibe katıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.08.2020 20:43 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, 2011-2014 yılları arasında kulüpte görev yapan performans uzmanı Scott Piri'nin yeniden teknik ekibe katıldığını açıkladı.

Galatasaray'da Scott Piri teknik ekibe katıldı

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'a tekrar hoş geldin Scott Piri. Futbol takımımızda performans uzmanı olarak göreve başlamıştır. Daha önce 2011-2014 yılları arasında da teknik ekibimizde görev alan Scott Piri'ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

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