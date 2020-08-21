Galatasaray'da Scott Piri teknik ekibe katıldı

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'a tekrar hoş geldin Scott Piri. Futbol takımımızda performans uzmanı olarak göreve başlamıştır. Daha önce 2011-2014 yılları arasında da teknik ekibimizde görev alan Scott Piri'ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.



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