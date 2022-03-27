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Galatasaray'da seçim ne zaman olacak? Başkan Burak Elmas olağanüstü seçim kararı aldı mı?

27.03.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu sona erdi. Yapılan oy sayımından sonra vefat eden eski başkan Mustafa Cengiz yönetimi 2021 yılının ilk döneminde mali ve idari yönden ibra edilmişti ancak şuan ki başkan Burak Elmas ve yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari açıdan ibra edilmedi. Galatasaraylılar bu durumun nasıl bir sonuca bağlanacağını merakla bekliyor. Galatasaray'da seçimin yapılıp yapılmayacağını ve başkan Burak Elmas olağanüstü seçim kararı alıp almayacağı araştırılıyor.

Galatasaray'da seçim ne zaman olacak? Başkan Burak Elmas olağanüstü seçim kararı aldı mı?

Galatasaray'da başlayan mali genel kurulda ibra oylaması artık bitti. Galatasaray Spor Kulübü 90. Yönetim Kurulu'nun başkan Burak Elmas dönemii 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi mali yönden ibra edildi ancak idari yönden ibra edilmedi. En geç 30 gün içerisinde seçime gidecek olan Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas aday olamayacak.

BURAK ELMAS OLAĞANÜSTÜ SEÇİM KARARI ALDI MI?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, tüzük gereği seçime gideceklerini açıkladı. Elmas seçimde aday olamayacak. Burak Elmas, "Bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. Tüzüğümüzün gereğince, önümüzdeki hafta verdiğiniz kararı yürürlüğe sokacağız" dedi.

Galatasaray Kulübü Tüzüğü’nün, yönetim kurulunun görev ve yetkilerini belirleyen 87. maddesinin 22. bölümü şöyle: “Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak…”

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kongrenin son saatlerinde sözlerine şunları ekledi; "Üzgünüm. Galatasaray'ı birleştirme çabalarımızın, en azından arzumun bir adım bile ilerlemiş olmadığını görmekten dolayı çok üzgünüm. Son derece duygusal, Galatasaray'ı çok seven bir insanım. Başkanlık, yapmadan öğrenebileceğiniz bir şey değil. Kısa sürede birçok şeyi tecrübe ettim.

Galatasaray değerlerini hiçbir zaman rencide etmemeye, hizmet etmeye çaba gösterdim. Genç arkadaşlarımın üzüntüsünü görmek beni çok üzdü. Demek ki onlara çok ümit vermişim. Size yalan söylemedim. Galatasaray'ın buradan çıkabileceğine inandığım için bunları söyledim. Bunların hepsi için çalışıyorum. Benim de hayal kırıklıklarım var. Pes etmedim. Bazen gece yastığa kafamı koyduğumda o kadar sinirleniyorum ki... Yapmak istediğimiz şeyleri yapmak o kadar kolay değil. Herkesin bir fikri var. Her şeye bir görüş ve eleştiri var. Son derece duygusal, Galatasaray'ı çok seven bir insanım. Başkanlık, yapmadan öğrenebileceğiniz bir şey değil. Kısa sürede birçok şeyi tecrübe ettim. Galatasaray değerlerini hiçbir zaman rencide etmemeye, hizmet etmeye çaba gösterdim.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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