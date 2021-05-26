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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

26.05.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, başkanlık seçiminin 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 arası Galatasaray Lisesi'nde yapılacağını açıkladı.

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübü başkanlık seçiminin yapılacağı tarih ve saat belli oldu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk. Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
kurtulun şu çirkef Fatih terim'den
sensin çirkef...
fatih terime kurban ol sen
Allah muvafak etmesın
1 Haziran da yasaklar kalkıyor niye 18 Haziran başkan

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