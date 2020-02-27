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Galatasaray'da Şener Özbayraklı takımdan ayrılıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.02.2020 09:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan ancak bir türlü bekleneni veremeyen Milli futbolcu Şener Özbayraklı'dan flaş karar...Tecrübeli sağ bek takımdan ayrılmak için izin istedi.

Galatasaray'da Şener Özbayraklı takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Galatasaray’a gelen Şener Özbayraklı, sezon sonunda takımdan bedelsiz ayrılmak için izin istedi. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun mukavelesi 2021’de tamamlanacaktı. Sarı Kırmızılı forma altında kendisini gösteremeyen Şener’e izin verildiği öğrenildi.

(AKŞAM)


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