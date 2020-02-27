Galatasaray'da Şener Özbayraklı takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Galatasaray’a gelen Şener Özbayraklı, sezon sonunda takımdan bedelsiz ayrılmak için izin istedi. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun mukavelesi 2021’de tamamlanacaktı. Sarı Kırmızılı forma altında kendisini gösteremeyen Şener’e izin verildiği öğrenildi.

(AKŞAM)