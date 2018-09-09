Galatasaray'da Serdar Aziz alarmı

Trabzonspor maçında Maicon-Ahmet Çalık ikilisinin kötü performansı sonrasında Serdar’ın dönüşü iple çekiliyordu. Milli takımdan gelen haber ise yürekleri ağızlara getirdi. Sakatlığının ciddi olmadığı öğrenilen oyuncu için tedavi programı hazırlandı.

Sakatlığını atlatıp Türk Milli Takımı’na giden Serdar Aziz’in Rusya maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkması G.Saray’da da şok etkisi yarattı. Uluslar Ligi’ndeki İsveç maçı öncesinde oyuncu A Milli Takım kadrosundan da çıkarılırken G.Saray sağlık heyeti de alarm durumuna geçti. Tedbir amaçlı olarak oyundan çıktığı bilgisini alan G.Saray sağlık heyeti, milli takım doktorları ile de hemen görüştü.

Ciddi bir durumu olmadığı bilgisi sonrasında bir nebze de olsa nefes alan sarı-kırmızılılar yapılacak kontroller sonrasında da hemen bir tedavi planı belirleyecek. Teknik direktör Fatih Terim de sürekli bilgilendirilirken tüm hesaplar da Kasımpaşa maçına göre yapılmış durumda.

B PLANI DONK

Trabzonspor karşısında alınan 4-0’lık yenilgide Ahmet Çalık-Maicon ikilisi savunmada yer alırken eleştirilerin de odağına yerleştiler.

Teknik heyet, Kasımpaşa ile oynanacak maçta Serdar Aziz’i savunmada kullanmak isterken sakatlık sonrasında da yeniden planlama yapılacak. B planı olarak Ryan Donk’u stoperde kullanma alternatifini de düşünen Terim, Serdar Aziz’in durumuna göre milli arada savunma kurgusunu da belirleyecek. (VATAN)





