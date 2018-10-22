SPOR

Galatasaray'da Serdar Aziz'in sağlık durumu belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.10.2018 14:07 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bursaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz'in kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi.

Galatasaray'da Serdar Aziz'in sağlık durumu belli oldu

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bursaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz'in kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Serdar Aziz'in yapılan tetkiklerinde kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi." denildi.

Sakatlığı bulunan Henry Onyekuru, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli'nin tedavilerine ise devam edildiği belirtildi.

PARTNERBöyle av yöntemi görülmediBöyle av yöntemi görülmedi
Galatasaray - Schalke maçının hakemi Benoit Bastien Galatasaray - Schalke maçının hakemi Benoit Bastien
Garry Rodrigues'ten hayatına dair çarpıcı itiraflar!Garry Rodrigues'ten hayatına dair çarpıcı itiraflar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray serdar aziz Bursaspor

En Çok Okunan Haberler

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Turgay Demir: Beşiktaş sezon sonunda Şenol Güneş ile yollarını ayıracak

Turgay Demir: Beşiktaş sezon sonunda Şenol Güneş ile yollarını ayıracak

Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Ali Koç'un soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı!

Ali Koç'un soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Serdar Aziz'in sağlık durumu belli oldu

Galatasaray'da Serdar Aziz'in sağlık durumu belli oldu

Galatasaray - Schalke maçının hakemi Benoit Bastien

Galatasaray - Schalke maçının hakemi Benoit Bastien

Garry Rodrigues'ten hayatına dair çarpıcı itiraflar!

Garry Rodrigues'ten hayatına dair çarpıcı itiraflar!

Galatasaray 18 günde 5 maç yapacak

Galatasaray 18 günde 5 maç yapacak

Hamit Altıntop: Galatasaray, Schalke karşısında bir adım önde

Hamit Altıntop: Galatasaray, Schalke karşısında bir adım önde

Fenerbahçeli eski futbolcu Vincent Janssen Galatasaray'a teklif edildi

Fenerbahçeli eski futbolcu Vincent Janssen Galatasaray'a teklif edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.