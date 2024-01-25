Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı yaşandı! Bugün yapılan sabah idmanına bile çıkmadı...

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Angelino, yeterli performansı gösteremediği için takımdan ayrılmasına karar verilmişti. Kendisi için yeni takım arayışlarına başlayan yıldız oyuncu sonunda istediğini buldu.

BİR MAÇ DAHA OYNARSA SATIN ALINACAKTI

Galatasaray'ın yaptığı kiralama kontratı gereği, Angelino'nun bir maçta daha oynaması durumunda 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecekti. Bu satın alımı gerçekleştirmek istemeyen sarı-kırmızılılar Leipzig ile görüşme halindeydi.

ROMA İLE ANLAŞMA SAĞLADI

İtalyan devi Roma, Angelino ile anlaşma sağladı. Leipzig ile görüşmelere başlayan Roma, Alman kulübüyle anlaştı ve Angelino imza atmak için İtalya'ya hareket etti.





