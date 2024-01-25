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Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı yaşandı! Bugün yapılan sabah idmanına bile çıkmadı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2024 11:47 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da forma giyen Angelino'nun yeni adresi belli oldu. Angelino'nun bugün yapılan Galatasaray antrenmanına çıkmadığı ve yeni takımıyla anlaşma sağladığı öğrenildi.

Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı yaşandı! Bugün yapılan sabah idmanına bile çıkmadı...
Angelino

Angelino

İSP İspanya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Angelino, yeterli performansı gösteremediği için takımdan ayrılmasına karar verilmişti. Kendisi için yeni takım arayışlarına başlayan yıldız oyuncu sonunda istediğini buldu.

BİR MAÇ DAHA OYNARSA SATIN ALINACAKTI

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Galatasaray'ın yaptığı kiralama kontratı gereği, Angelino'nun bir maçta daha oynaması durumunda 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecekti. Bu satın alımı gerçekleştirmek istemeyen sarı-kırmızılılar Leipzig ile görüşme halindeydi.

ROMA İLE ANLAŞMA SAĞLADI

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İtalyan devi Roma, Angelino ile anlaşma sağladı. Leipzig ile görüşmelere başlayan Roma, Alman kulübüyle anlaştı ve Angelino imza atmak için İtalya'ya hareket etti.

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Roma angelino galatasaray leipzig sezon
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