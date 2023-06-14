Galatasaray'da sıcak saatler! Nicolo Zaniolo takımdan ayrılabilir...

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın yıldızlarına adeta teklif yağıyor. Son olarak Zaniolo'nun peşine düşen dev takımlar yıldız oyuncunun aklını karıştırdı.

ZANIOLO'YU DA İSTİYOR

İngiliz basınında çıkan haberde; Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Aston Villa'da göreve başlayacak. Monchi, göreve başlar başlamaz Nicolo Zaniolo'yu transfer etmeye çalışacak.

"JUVE İKNA ETTİ"

İtalyan basını Repubblica'nın haberine göre ise Juventus, Nicolo Zaniolo'yu transfer için ikna etti. 35 milyon euro olan serbest kalma bedeline yanaşmayan İtalyan devi, sarı-kırmızılılara 25 milyon euro civarında bir teklif sundu ve beklemeye geçti.



