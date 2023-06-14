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Galatasaray'da sıcak saatler! Nicolo Zaniolo takımdan ayrılabilir...

14.06.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo takımdan ayrılabilir. Birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu yıldız oyuncu için menajeriyle temas kuran dev takımlar Zaniolo'nun aklını çeldi.

Galatasaray'da sıcak saatler! Nicolo Zaniolo takımdan ayrılabilir...
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın yıldızlarına adeta teklif yağıyor. Son olarak Zaniolo'nun peşine düşen dev takımlar yıldız oyuncunun aklını karıştırdı.

ZANIOLO'YU DA İSTİYOR

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İngiliz basınında çıkan haberde; Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Aston Villa'da göreve başlayacak. Monchi, göreve başlar başlamaz Nicolo Zaniolo'yu transfer etmeye çalışacak.

"JUVE İKNA ETTİ"

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İtalyan basını Repubblica'nın haberine göre ise Juventus, Nicolo Zaniolo'yu transfer için ikna etti. 35 milyon euro olan serbest kalma bedeline yanaşmayan İtalyan devi, sarı-kırmızılılara 25 milyon euro civarında bir teklif sundu ve beklemeye geçti.


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