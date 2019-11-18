Galatasaray'da şimdi de Luyindama şoku

Galatasaray'da Luyindama şoku... Sarı-Kırmızılı takımda Muslera ve Babel'in ardından Luyindama da milli takımda sakatlandı.

25 yaşındaki oyuncu, Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı maçın 68. dakikasında oyundan alındı.

Üç futbolcunun bu haftaki Medipol Başakşehir maçının kadrosunda olup olmayacağı, Galatasaray sağlık heyetinin kontrollerinin ardından netleşecek.

SAKAT SAYISI 7'YE ÇIKTI

Luyindama'nın da sakatlanmasıyla Galatasaray'da sakat futbolcu sayısı 7'ye çıktı. Sarı-Kırmızılılar'da Emre Akbaba, Radamel Falcao, Florin Andone, Şener Özbayraklı, Fernando Muslera ve Ryan Babel'in de sakatlıkları bulunuyor.

