Galatasaray'da Sinan Gümüş, antrenmanı yarıda bıraktı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen ilk yarım saati basına açık antrenmandan önce tesis çalışanları, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan sarı-kırmızılıları saha kenarına çağırarak, tezahüratlarla alkışladı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da takip ettiği antrenmanda keyifli oldukları gözlenen futbolcular, ısınma hareketlerinin
ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Bu arada sağ baldırında ağrı hisseden Sinan Gümüş, antrenmanı yarıda bıraktı.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
G.Saray'dan minik taraftara jest
Cimbom lige döndü
Trabzonspor, galibiyetle veda etmek istiyor
İtalya Kupası Lazio'nun
Hollanda'da şampiyon Ajax
İşte Beşiktaş'ın yeni hocası
F.Bahçe'den G.Saraylı çocuk açıklaması
Ozan Kabak'a Türk takım arkadaşı! Resmen açıklandı
Trabzon'da Beşiktaş iddiası!
Bir devir sona eriyor! Bedavaya...
Cengiz Ünder'de veda mesajı
Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer haberi
Slaven Bilic için Celtic iddiası
Orman mazbatasını aldı
Okuyucu Yorumları 1 yorum