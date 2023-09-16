Galatasaray'da skandal! Muslera'nın maçta giydiği formayı bile çalıp satmışlar... Taraftarın dikkati ortaya çıkardı

Galatasaray'daki "forma hırsızlığı" davası giderek büyüyor. Yıldız futbolcuların soyunma odasından en özel eşyaları dahi çalınıyor. Davada konuşan sanıklar Galatasaray'ın yıldızı Muslera'nın maç esnasında giydiği formasının dahi satışa koyulduğunu öne sürdü.

2500'E YAKIN ÜRÜN KAYIP

Florya Metin Oktay Tesisleri’nin deposunda yapılan sayımda 2 bin 443 adet ürünün kayıp olduğu tespit edildi.

17.5'ER YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Daha sonra yapılan araştırmada, kayıp ürünleri tesislerden çıkardıkları ve internetten sattıkları iddia edilen idari işler sorumlusu Ahmet Kör, akademinin malzeme sorumlusu Gürsel Polat, çamaşırhane sorumlusu Turgut Uygun, takımın masörü Sedat Peker ve Antalya’daki evinde bu ürünlerde 44 adet ele geçirilen Buğra Fatih Ünsal’a hırsızlık suçlamasıyla 17.5’er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

TARAFTAR ORTAYA ÇIKARDI

Murat Karabaş adlı bir taraftarın dikkati sayesinde ortaya çıkan olayı anlatan Karabaş, "Ben, Galatasaray sevdalısı bir insanım. Formaların internet üzerinden satıldığını görünce yönetime şikâyet ettim. Bunu kanıtlamak için de orijinal formadan satın alıp gösterdim. Hatta satan sanık Buğra’yla iletişime geçtim. Formaları nasıl temin ettiklerini sordum. Bana ‘Bizim Galatasaray ile gönül bağımız var. Hediye edilen formalara ulaşıp satıyoruz’ dedi. Kendisi koleksiyonermiş. Bu ürünler hâlâ internette satılıyor. Muslera’nın maç esnasında giydiği forma dahi satılıyor" şeklinde konuştu.

