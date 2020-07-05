Galatasaray'da Sofiane Feghouli, kırmızı kart gördü

Galatasaray'da Feghouli, kendisine yapılan faulün ardından Da Costa'nın göğsüne tekme attı. Yapılan VAR incelemesinin ardından Feghouli kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
(beIN SPORTS)
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