SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Sofiane Feghouli, kırmızı kart gördü

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, kırmızı kart gördü

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.07.2020 21:37 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, kırmızı kart gördü

Galatasaray'da Feghouli, kendisine yapılan faulün ardından Da Costa'nın göğsüne tekme attı. Yapılan VAR incelemesinin ardından Feghouli kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

111

(beIN SPORTS)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliğiÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliği
''Arda Turan hayırlı olsun''''Arda Turan hayırlı olsun''
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağustos ayında açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağustos ayında açılacak

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Terim'den F.Bahçe'yi kızdıracak hareket

Terim'den F.Bahçe'yi kızdıracak hareket

Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı

Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı

''Arda Turan hayırlı olsun''

''Arda Turan hayırlı olsun''

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızı transfer etti!

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızı transfer etti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Fatih Terim bırakıyor mu?

Fatih Terim bırakıyor mu?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Feghouli hangi maçları kaçıracak?

İşte Foghouli'nin kaçıracağı maçlar

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, kırmızı kart gördü

Feghouli kırmızı kart gördü! İşte olay pozisyon...

Galatasaray'da Saracchi, Alanyaspor maçında yok

Galatasaray'da Saracchi şoku

Fatih Terim, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

''Kolay bir maç olmayacak''

Sinan Engin'den flaş itiraf: Arda Turan Galatasaray'a hayırlı olsun

''Arda Turan hayırlı olsun''

Galatasaray'a Marcao müjdesi

Galatasaray'a müjdeli haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.