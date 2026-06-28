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Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! İtalya'dan Davinson Sanchez bombası...

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir transfer gelişmesi yaşanıyor. İtalya Serie A'da gösterdiği çıkışla dikkat çeken ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Como, sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı.

Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! İtalya'dan Davinson Sanchez bombası...
Emre Şen
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de üst üste şampiyonluklar yaşayarak elit seviyesini koruyan Galatasaray'da, yeni sezon öncesi takviyeler kadar mevcut kadroya gelecek teklifler de büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılıların savunma hattındaki en güvenilir isimlerinden biri olan Davinson Sanchez için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İTALYANLAR RESMEN DEVREDE: SAVUNMAYA YENİ LİDER

Galatasaray da şok ayrılık iddiası! İtalya dan Davinson Sanchez bombası... 1

İtalya basınının önde gelen spor portallarından Tutto Mercato'da yer alan habere göre; Serie A'nın yeni vizyoner kulüplerinden Como, gelecek sezon boy göstereceği UEFA Şampiyonlar Ligi arenası için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Mavi-beyazlı ekibin transfer komitesi, savunma hattına hem uluslararası tecrübesi yüksek hem de takıma liderlik edebilecek bir isim arayışındaydı. İtalyan yöneticilerin bu doğrultuda Galatasaray'ın 30 yaşındaki stoperi Davinson Sanchez'i listenin ilk sırasına yazdığı ve Kolombiyalı yıldız için ilk resmi temasları sıklaştırdığı öne sürüldü.

GALATASARAY TEKLİFLERİ BEKLİYOR

Galatasaray da şok ayrılık iddiası! İtalya dan Davinson Sanchez bombası... 2

İtalyan ekibinin, Galatasaray yönetiminin kapısını çalmadan önce sarı-kırmızılı kulübün mali beklentilerini karşılayacak cazip bir bonservis paketi hazırlamak üzere yoğun bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Galatasaray cephesinde ise teknik heyetin Davinson Sanchez'in performansından son derece memnun olduğu bilinse de, kulübün mali yapısı ve yeni transfer bütçesi yaratma hedefi doğrultusunda İtalyanlardan gelecek resmi ve ciddi tekliflerin yönetim tarafından masada değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
davinson sanchez galatasaray
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