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  4. Galatasaray'da şoke eden gelişme! İtalyanlar duyurdu... Taraftarı yıkacak haber

Galatasaray'da şoke eden gelişme! İtalyanlar duyurdu... Taraftarı yıkacak haber

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
14.04.2025 20:56
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Son dakika Galatasaray haberleri: Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyen Mauro Icardi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Yıldız golcü gelecek sezon Galatasaray'da oynamayabilir.

Galatasaray'da şoke eden gelişme! İtalyanlar duyurdu... Taraftarı yıkacak haber
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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alatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Tottenham ile oynanan maçta sakatlandıktan sonra sezonu kapattı.

ARJNTİN'DE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

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Yıldız oyuncunun lisansı sezonun ikinci yarısında çıkarılmadı. Eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkemelik olan Icardi, iyileşme sürecinde memleketi Arjantin'de bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

GELECEK SEZON TAKIMDA OLMAYABİLİR

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İtalya basınından InterLive, Mauro Icardi'nin gelecek sezon takımda olmayacağını duyurdu. Habere göre çocuklarına yakın olmak ve Wanda Nara'yla mahkemelik olması nedeniyle yıldız oyuncu Arjantin'e dönebilir. Galatasaray'da top koşturduğu 3 sezonda 87 maça çıkan Mauro Icardi, 87 maçta 61 gol atarken, 22 asist yaptı. Icardi, 2 Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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